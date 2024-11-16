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Советник Энцо Фиттипальди рассказал, что бразилец был близок к контракту с «Ред Булл»

Советник Энцо Фиттипальди рассказал, что бразилец был близок к контракту с «Ред Булл»
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Энцо Фиттипальди — внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди — был очень близок к получению места боевого пилота в младшей команде «Ред Булл» — «Альфа Таури». Об этом рассказал советник 23-летнего бразильца Педро Бозель. По его словам, Энцо произвёл хорошее впечатление на руководство «Ред Булл», когда проводил в 2023 году свой второй сезон в Формуле-2.

«В прошлом году Энцо встречался с руководством «Ред Булл». Его пригласили на встречу, и там сказали, что выбрали его для участия в Формуле-1 за «Альфа Таури».

Но впоследствии он вместе с другими юниорами «Ред Булл» был отчислен. Они убрали второго, третьего, четвёртого и пятого гонщиков из академии и оставили последнего, которым был Исак Хаджар. Никто этого не понимает, но так было», — приводит слова Бозеля бразильская редакция Motorsport.

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