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Даниил Квят показал свои слабые навыки игры в гольф

Даниил Квят показал свои слабые навыки игры в гольф
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30-летний российский автогонщик, выступавший в Формуле-1 и известный под прозвищем Торпеда, Даниил Квят показал видео со своими слабыми навыками игры в гольф. На видео Квят наносит удар рядом с лункой, но промахивается.

«Я плох в гольфе, но наслаждаюсь игрой», — подписал Даниил видео со своим промахом.

Ранее, 10 ноября, Даниил Квят провёл дуэль на гоночной трассе с болидом под управлением искусственного интеллекта (ИИ) и одержал в ней победу. Заезд проходил в Японии на легендарной трассе «Автодром Сузука» в рамках Гоночной лиги беспилотных автомобилей Абу-Даби (A2RL). В ходе прохождения дистанции болид искусственного интеллекта не справился с прохождением поворота и разбился о заграждение.

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