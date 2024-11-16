«Мини-Тото». Дженсон Баттон назвал лучшего босса команды на пит-лейне

Чемпион 2009 года Дженсон Баттон назвал руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза лучшим боссом команды на всём пит-лейне Формулы-1. По мнению Баттона, Ваулз многому научился у Тото Вольфа за более чем 10 лет работы в «Мерседесе».

«У «Уильямса» в следующем году будет невероятно сильный состав гонщиков. Снимаю шляпу перед Джеймсом за это. Я горжусь тем, чего он достиг.

Я работал с ним ещё в 2003-м, когда он был нашим стратегом [в BAR], поэтому я очень горжусь им, видя, как он руководит «Уильямсом», командой с такой историей. Здорово видеть, что он там делает, имея такой состав пилотов, ребят, у которых такой большой опыт в этом виде спорта, и я думаю, что пилоты, которые будут хорошо работать вместе, поднимут эту команду и помогут ей двигаться вперёд.

Предполагал ли я тогда, что он станет хорошим руководителем команды? Нет, нет. Даже когда было объявлено о его назначении в «Уильямс», я подумал: «О, это круто. Это действительно круто». Но я не знал, насколько Джеймс был близок к Тото, а он был по сути мини-Тото. Он учился у Тото, так что я действительно впечатлён им. И должен сказать, по моему мнению, он лучший руководитель команды на пит-лейне», — сказал Баттон в подкасте Sky Sports.