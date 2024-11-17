Нидерландский эксперт назвал гонщика, которого Ферстаппен уничтожил бы меньше других

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел предостерёг команду «Ред Булл» от выбора Лиама Лоусона или Франко Колапинто в качестве напарников Макса Ферстаппена. Вместо этого он советует посадить рядом с трёхкратным чемпионом самого опытного гонщика в системе «Ред Булл» — Юки Цуноду.

«Это не Лиам Лоусон и не Франко Колапинто. Посадите туда нашего японца [Юки Цуноду]. Его просто нужно перевести из «РБ» в «Ред Булл». У него больше всего опыта. Всех остальных Макс уничтожит. Это было бы неразумно.

Я понимаю, что все хотят увидеть других новых героев, но это не сработает. Юки лучше Колапинто и Лоусона. Посмотрите на их результаты и опыт. Меньше всего уничтожат Юки. У него есть опыт, и всё будет в порядке. Если вам придётся отчислить кого-то вроде Лоусона после пяти гонок, это не имеет смысла. Вы повторите ту же ошибку, что и с Алексом Албоном и Пьером Гасли. Забудьте, что вы сидите рядом с Максом Ферстаппеном, а не с кем-то ещё. Тут вам нужен опыт», — сказал Коронел в подкасте RacingNews365.