Вильнёв связал увольнение Виттиха с решениями на Гран-при Бразилии

Чемпион 1997 года Жак Вильнёв высказался об увольнении Нильса Виттиха с поста гоночного директора Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Уход Нильса Виттиха — это неожиданность, ведь до конца чемпионата осталось лишь три гонки. Это большая новость. Мне бы хотелось узнать, почему это произошло. Возможно, многие были недовольны решениями на Гран-при Бразилии.

Мы не знаем, были ли у него какие-то личные проблемы, не имеющие никакого отношения к гонкам, поэтому давайте не будем делать поспешных выводов. Однако удивительно, что произошли такие перемены за три гонки до конца сезона. Он был последовательным, довольно строгим и откровенным. Произошло что-то, о чём мы не знаем», — приводит слова Вильнёва GP Blog.