Хэмилтон дал совет Колапинто по поводу будущего в Формуле-1

39-летний гонщик Формулы-1, семикратный чемпион серии, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон дал совет пилоту «Уильямса» Франко Колапинто по поводу будущего в «Королевских гонках».

«Я думаю, он заслужил своё право быть здесь [в Формуле-1]. Место на следующий год всё ещё есть, и он говорит, что здесь от него ничего не зависит. И мой совет — убедиться, что он сделал максимум для своего будущего. Ему нужно просто сосредоточиться и продолжать концентрироваться на своей работе каждый уикенд, как он пока и делает.

Надеюсь, за ним стоят хорошие люди, которые делают правильно свою работу, чтобы убедиться, что он будет участвовать в гонках в следующем году», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.