Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон дал совет Колапинто по поводу будущего в Формуле-1

Хэмилтон дал совет Колапинто по поводу будущего в Формуле-1
Комментарии

39-летний гонщик Формулы-1, семикратный чемпион серии, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон дал совет пилоту «Уильямса» Франко Колапинто по поводу будущего в «Королевских гонках».

«Я думаю, он заслужил своё право быть здесь [в Формуле-1]. Место на следующий год всё ещё есть, и он говорит, что здесь от него ничего не зависит. И мой совет — убедиться, что он сделал максимум для своего будущего. Ему нужно просто сосредоточиться и продолжать концентрироваться на своей работе каждый уикенд, как он пока и делает.

Надеюсь, за ним стоят хорошие люди, которые делают правильно свою работу, чтобы убедиться, что он будет участвовать в гонках в следующем году», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Материалы по теме
Хэмилтон — о Колапинто: Антонелли проведёт в машине 20 дней, а Франко сияет без опыта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android