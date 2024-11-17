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Хэмилтон — о Колапинто: Антонелли проведёт в машине 20 дней, а Франко сияет без опыта

Хэмилтон — о Колапинто: Антонелли проведёт в машине 20 дней, а Франко сияет без опыта
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Семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон высказался по поводу аргентинского пилота «Уильямса» Франко Колапинто, комплиментарно оценив его пилотаж.

«Он проделал невероятную работу, чтобы в последнюю минуту его призвали и бросили в самую гущу этого вида спорта. У большинства из нас, которые стремились и стремятся попасть в Формулу-1, есть небольшой шанс это сделать.

Если вы посмотрите, например, на молодого Кими [Антонелли], у него много тестовых дней перед его первой гонкой. Я думаю, что он проведёт в машине более 20 дней или около того, что является беспрецедентным явлением.

А что касается этого парня [Колапинто], то у него этого не было. Он просто прыгнул в разгар сезона и проделал фантастическую работу… всегда приятно видеть, как молодые таланты получают возможность проявить себя и сиять. Франко блестяще всё сделал в первой гонке. У нас была отличная маленькая битва, и она была очень безопасная. Это было тяжело», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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