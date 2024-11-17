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Ферстаппен повторит достижение легендарных чемпионов Формулы-1 в случае победы в 2024-м

Ферстаппен повторит достижение легендарных чемпионов Формулы-1 в случае победы в 2024-м
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27-летний нидерландский гонщик Формулы-1 и трёхкратный чемпион серии в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен в случае завоевания четвёртого титула в нынешнем сезоне может повторить достижение легендарных победителей серии.

Если Ферстаппен станет четырёхкратным чемпионом в этом году, то он присоединится к пантеону пилотов, завоёвывавших титул в Формуле-1 четыре сезона подряд.

Себастьян Феттель стал четырёхкратным победителем «Королевских гонок» с 2010 по 2013 год, Льюис Хэмилтон — с 2017 по 2020 год, Хуан Мануэль Фанхио — с 1955 по 1957 год, а Михаэль Шумахер пять лет подряд выигрывал титул — с 2000 по 2004-й. Ферстаппен же завоевал свои титулы в 2021, 2022 и 2023 годах.

Из всех обладателей четырёх чемпионских званий в Формуле-1 только Ален Прост побеждал с разрывом в сезонах — победный дубль в 1985 и 1986-м, третий титул в 1989-м и последний — в 1993 году.

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