Доменикали уйдёт из Формулы-1 в MotoGP из-за победы Трампа — Ziggo Sport

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали покинет свой пост и уйдёт в MotoGP из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает журналист нидерландского издания Ziggo Sport Джек Плуй.

«Сначала они не допустили «Андретти» в Формулу-1, и отсюда идёт весь шум. Посмотрите, сначала объявили об уходе генерального директора Liberty Media Грега Маффея. И многое, что сейчас происходит, связано, как это ни странно, с победой Дональда Трампа.

И победа Трампа ударила по FOM, потому что Стефано Доменикали тоже уходит. Тогда вы думаете: «Он очень хорошо выступает в Формуле-1, зачем ему уходить?» И тут я узнал о новой позиции Доменикали, чего никогда не ожидал. Он собирается в MotoGP. Он собирается провести там свою работу так же, как в Формуле-1.

Итак, в «Андретти» делают всё возможное благодаря помощи республиканцев. Сам Андретти действительно сильно хочет в Формулу-1. Отчего Стефано и решил уйти на время в сторону, потому что это нанесёт большой ущерб его компаниям и карьере», — приводит слова Плуя издание GPfans.