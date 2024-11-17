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Юниор «Макларена» Угочукву одержал победу на Гран-при Макао, Гёте из «Ред Булл» — второй

Юниор «Макларена» Угочукву одержал победу на Гран-при Макао, Гёте из «Ред Булл» — второй
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17-летний американский автогонщик и участник молодёжной программы «Макларена» Уго Угочкву, выступающий за «Рейс ГП», одержал победу на Гран-при Макао в рамках региональной Формулы. Вторым финишировал юниор «Ред Булл» Оливер Гёте («МП Мотоспорт»). Третьим финишировал французский гонщик Ноэль Леон из команды «КСМГ».

Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

Гран-при Макао. Гонка:

1. Уго Угочукву («Рейс ГП») — 15 кругов.
2. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +0.412.
3. Ноэль Леон («КСМГ») +2.426.
4. Энцо Делини («Рэйс ГП») +2.893.
5. Маттео де Пало («ПХМ Рэйсинг») +3.664.
6. Рашид Дахери («ПХМ Рэйсинг») +3.914.
7. Купер Уэбстер («Эванс ГП») +6.877.
8. Александр Данн («Према») +7.360.
9. Мари Бойя («КСМГ») +8.006.
10. Дино Беганович («Према») +8.589.

Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

Ранее по ходу квалификации в Макао новый гоночный директор Формулы-1 Руй Маркеш показал 12 красных флагов за 40 минут.

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