Вассёр — о результатах «Феррари» в сезоне-2024: наверняка можно испытать разочарование

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о результатах своего коллектива в сезоне-2024 и порассуждал о том, как они могут побороться за Кубок конструкторов в концовке чемпионата.

«Я не думаю, что мы потеряли так много очков из-за стратегии, но наверняка можно испытать разочарование, когда мы смотрим на весь сезон. Мы как команда допустили ошибки, были некоторые технические проблемы, но я думаю, что с этим столкнулись многие коллективы.

Но всегда можно сесть и думать: «Вот, если бы я тогда поступил по-другому, то сейчас бы был выше!» Но самое главное – избегать гонок с этим «если», потому что каждый может выигрывать гонки, а нам нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучше и продуктивнее.

Потому что команда себя чувствует прекрасно, когда получается провести прекрасный пит-стоп, реализовать всю стратегию на гонку и проделать всю остальную работу на высоком уровне. И если мы хотим добиться максимума в конце 2024 года — именно так нам и надо поступить в командной работе», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

За три гонки до конца «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 557 очков. У лидирующего «Макларена» — 593.