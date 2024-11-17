Колапинто из «Уильямса» был замечен на свидании с 32-летней аргентинской знаменитостью

21-летний аргентинский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Уильямс», Франко Колапинто был замечен в Испании, в Мадриде, во время свидания с популярной 32-летней соотечественницей, являющейся актрисой, моделью и певицей, Марией Евгенией Суарес Ривейро, более известной как Чайна Суарес или Ла Чайна.

«Франко Колапинто и Чайна Суарес вместе провели романтический вечер в Мадриде. Они пошли в ресторан, она пришла первой, он пришёл позже. Позже они находились в отдельном зале исключительно для них, но тогда они были довольно весёлыми и романтичными. Оттуда они пошли вместе по улицам испанского города», — говорится в статье аргентинского издания infobae.

Сообщается, что пара познакомилась в сентябре после обмена лайками в социальных сетях. Чайна Суарес известна по роли в фильме с Натальей Орейро «Только ты», триллеру «Хранитель тайн» и по аргентинскому подростковому сериалу «Почти ангелы».