Бывший британский гонщик призвал «Ред Булл» подписать контракт с Сайнсом

60-летний британский автогонщик Формулы-1 Мартин Доннелли призвал руководство команды «Ред Булл» рассмотреть подписание контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

«Карлос выигрывает гонки на машине, которая, возможно, хороша в квалификации, но на длинной дистанции теряет темп. А у «Ред Булл» как раз нестабильная машина, Карлос к этому готов. Например, в Остине [«Ред Булл»] нигде не было видно — это может быть из-за износа шин, это могут быть условия трассы, которые были не такими, как раньше, из-за замены покрытия в определённых местах. Всегда есть различные обстоятельства.

В контракте Карлоса есть пункт, согласно которому если какая-либо из крупных команд, таких как «Ред Булл» или «Мерседес», придёт за ним, то он может уйти из «Уильямса». Если я ищу себе гонщика и хочу, чтобы моя машина развивалась в правильном направлении, то возьму Сайнса. И что ещё более важно для «Ред Булл», получение стабильных очков конструкторов, потому что именно здесь их подводит Серхио [Перес].

В «Макларене» есть два хороших гонщика, которые постоянно набирают очки, так же делают и в «Феррари». Именно поэтому «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов. Все команды соревнуются за Кубок конструкторов, потому что именно там они получают большие деньги. Личный зачёт для всех вторичен», — приводит слова Доннелли издание Racingnews365.