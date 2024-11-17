«Мы доказали, что решает скорость, а не опыт». Юниор «Ред Булл» — о молодых пилотах

20-летний франко-алжирский автогонщик и участник молодёжной академии «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что молодые гонщики, приходящие в Формулу-1, доказали, что на трассе важен не опыт, а скорость.

«Выступления Оливера Бермана и Франко Колапинто показывают, что наше поколение хорошее. Некоторое время все были убеждены, что опыт — это самое важное и что невозможно сесть в машину и победить парня, у которого десять лет опыта в Формуле-1, но на самом деле это возможно. Если ты быстрый, то это не отнять.

Так что парни проделали для нас хорошую работу, показав, что гонщики Формулы-2 могут дать Формуле-1, и я думаю, что Франко и Олли сделали всё великолепно. Но глупо отрицать — опыт за рулём болидов Ф-1 необходим. Думаю, если бы я сразу сел в машину Формулы-1 на какой-нибудь гонке, мне бы пришлось намного сложнее, чем Берману или Лиаму [Лоусону], участвовавшим, например, в свободных практиках за команды. Как я уже сказал, я думаю, что могу сосчитать по пальцам количество кругов, которые проехал на машине Формулы-1.

Но тут нам на помощь приходит симулятор. Это лучший инструмент. Он настолько впечатляет, если не считать перегрузки, которую вы не можете по-настоящему почувствовать, и это главное отличие от реальности. У «Ред Булл» очень хороший симулятор, и чем больше времени вы тратите на него, тем легче адаптироваться к реальным условиям на трассе», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.