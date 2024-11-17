В Австрии столкнулись две Ferrari, McLaren и Bentley. Общая стоимость машин — $ 7 млн

В коммуне Пфундс в Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких спорткаров — на горном серпантине сразу несколько водителей не справились с управлением и попали в аварию, сообщает издание CarScoops.

ДТП с участием McLaren, двух Ferrari и Bentley Фото: reddit.com/Leinad111

На опубликованной очевидцем событий фотографии видны повреждённые McLaren Elva, гиперкар Ferrari LaFerrari, а также Ferrari 812 Superfast и Bentley Continental. Отмечается, что суммарная стоимость этих машин превышает $ 7 млн. Так, одна лишь LaFerrari оценивается в $ 5 млн, тогда как стоимость McLaren Elva — около $ 1,8 млн. Ferrari 812 Superfast и Bentley Continental оценены скромнее — $ 500 тыс. и $ 300 тыс. соответственно.

Это уже не первое громкое ДТП в Австрии за последнее время. Так, в конце сентября в Австрийских Альпах был разбит редкий родстер Jaguar XK120 1948 года выпуска.