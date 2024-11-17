Баньяя выиграл гонку ГП Барселоны MotoGP, Хорхе Мартин финишировал третьим

В Испании завершилась основная гонка финального этапа сезона-2024 Гран-при Барселоны MotoGP, победу в которой одержал итальянский мотогонщик Франческо Баньяя («Дукати»). Вторым финишировал испанский легендарный пилот Марк Маркес («Дукати»). Третьим гонку закончил Хорхе Мартин («Дукати»).

Мартин по итогам гонки стал чемпионом сезона 2024 года, завоевав свой первый титул в серии MotoGP. Баньяя выиграл квалификацию, спринт и основную гонку, но безошибочный уикенд со стороны Мартина не позволил ему отыграть очки в личном зачёте.

MotoGP. Гран-при Барселоны. Основная гонка:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 24 круга.

2. Марк Маркес («Дукати») +1.474.

3. Хорхе Мартин («Дукати») +3.810.

4. Алекс Маркес («Дукати») +5.322.

5. Алеш Эспаргаро («Априлья») +5.753.

6. Энеа Бастьянини («Дукати») +7.081.

7. Брэд Биндер («КТМ») +7.393.

8. Франко Морбиделли («Дукати») +8.709.

9. Педро Акоста («КТМ») +10.484.

10. Марко Бедзекки («Дукати») +10.618.