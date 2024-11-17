Хорхе Мартин стал чемпионом MotoGP в сезоне 2024 года

26-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, известный по прозвищу Мартинатор и выступающий за команду «Прамак Дукати», стал чемпионом серии MotoGP в сезоне-2024.

Мартин по итогам финального этапа Гран-при Барселоны занял третье место в гонке, но отрыв по баллам в чемпионате не позволил победителю этапа Франческо Баньяе («Дукати») отыграть у соперника 19 очков.

Празднование Мартина в стиле фильма «Терминатор» Фото: Кадр из трансляции

Это первый титул Мартина в MotoGP. В сезоне-2023 в борьбе с Франческо Мартин занял второе место в личном зачёте.

Хорхе дебютировал в MotoGP в 2021 году, став партнёром мотогонщика Жоанна Зарко. В первой гонке сезона он стартовал с 15-й позиции, а уже на втором этапе завоевал поул и финишировал третьим.