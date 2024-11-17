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Хорхе Мартин стал чемпионом MotoGP в сезоне 2024 года

Хорхе Мартин стал чемпионом MotoGP в сезоне 2024 года
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26-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, известный по прозвищу Мартинатор и выступающий за команду «Прамак Дукати», стал чемпионом серии MotoGP в сезоне-2024.

Мартин по итогам финального этапа Гран-при Барселоны занял третье место в гонке, но отрыв по баллам в чемпионате не позволил победителю этапа Франческо Баньяе («Дукати») отыграть у соперника 19 очков.

Празднование Мартина в стиле фильма «Терминатор»

Празднование Мартина в стиле фильма «Терминатор»

Фото: Кадр из трансляции

Это первый титул Мартина в MotoGP. В сезоне-2023 в борьбе с Франческо Мартин занял второе место в личном зачёте.

Хорхе дебютировал в MotoGP в 2021 году, став партнёром мотогонщика Жоанна Зарко. В первой гонке сезона он стартовал с 15-й позиции, а уже на втором этапе завоевал поул и финишировал третьим.

MotoGP 2024. Этап 20, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны. Гонка
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
40:24.740
2
Марк Маркес
Ducati
+1.474
3
Хорхе Мартин
Ducati
+3.810
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