Мик Шумахер опубликовал заявление на фоне сложностей в продолжении карьеры

25-летний немецкий гонщик Мик Шумахер опубликовал на своей странице в соцсетях заявление на фоне проблем с продолжением его автоспортивной карьеры. Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера поблагодарил фанатов за поддержку в сложный период.

«Жизнь не всегда идёт по плану, и бывает трудно справляться с неудачами. Но каждое испытание — это возможность учиться, расти и возвращаться ещё сильнее. Это всего лишь глава, а не вся история.

Путь продолжается, и я полон решимости преодолеть его. Спасибо всем за вашу поддержку, это много значит», — заявил Мик Шумахер.

В сезоне-2024 Шумахер участвовал в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе команды «Альпин». Немец пытался вернуться в Формулу-1, он упоминался как претендент на места в «Ауди», «Альпин», «Уильямс», но все эти команды предпочли ему других гонщиков.