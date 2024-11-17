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В «Феррари» опровергли слухи о сотрудничестве с Гуаньюем Чжоу – GP Blog

В «Феррари» опровергли слухи о сотрудничестве с Гуаньюем Чжоу – GP Blog
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В «Феррари» опровергли слухи о том, что китайский гонщик Формулы-1, проводящий свой последний сезон за команду «Кик-Заубер», Гуаньюй Чжоу может присоединиться к итальянскому коллективу в качестве резервного гонщика. Об этом со ссылкой на источники в «Феррари» сообщает издание GP Blog.

Издание сообщает, что связалось с «Феррари», чтобы выяснить, была ли в этой истории хоть доля правды. В команде ответили, что слух о Чжоу «не соответствует действительности».

На данный момент официальным младшим гонщиком «Феррари» считается Артур Леклер, младший брат Шарля, однако, в кулуарах его не рассматривают реальным третьим номером «Скудерии».

Напомним, сезон-2024 стал третьим для Чжоу в Формуле-1. Он присоединился к «Альфа Ромео» в конце 2021 года. За первые два сезона он завоевал 12 очков в «Королевских гонках» (шесть в 2022 и шесть в 2023-м). В нынешнем сезоне на счету китайца и команды «Кик-Заубер» ноль очков.

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