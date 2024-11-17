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Пилоты «Феррари» поддержали отмену бонусного очка за быстрейший круг

Пилоты «Феррари» поддержали отмену бонусного очка за быстрейший круг
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Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс поддержали решение Международной автомобильной федерации (ФИА) отменить со следующего года начисление бонусного очка для пилотов, установивших самый быстрый круг в гонке.

«Честно говоря, я всегда считал, что этот момент очень поверхностный, потому что он всегда зависит от ситуации в гонке, и это не награда за какой-то определённый навык, потому что тут больше важно оказаться в удачном положении, когда вы делает пит-стоп и проезжаете этот самый быстрый круг. Поэтому я думаю, хорошо, что его отменили», — приводит слова Леклера Planet F1.

«Я всегда считал, что это ненужный балл в системе начисления очков, в основном из-за того, как он выдаётся. Сейчас это очко достаётся тому, у кого есть бесплатный пит-стоп за один круг до конца гонки. Это не отражает, кто самый быстрый парень в гонке. Это очко достаётся тому парню, у которого по чистой случайности, удаче или в силу гоночной ситуации в какой-то момент гонки появится возможность сделать бесплатный пит-стоп», — добавил Карлос Сайнс.

Очко за быстрый круг начисляется с 2019 года. При этом есть условие, что гонщик должен финишировать в первой десятке. Решение об отмене с 2025 года этого правила было принято после случая на Гран-при Сингапура, когда пилот «РБ», младшей команды «Ред Булл», отобрал быстрый круг и балл за него у борющегося за титул Ландо Норриса.

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