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Грег Маффей отреагировал на слухи о продаже Формулы-1 Саудовской Аравии

Грег Маффей отреагировал на слухи о продаже Формулы-1 Саудовской Аравии
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Грег Маффей, исполнительный директор компании Liberty Media, владеющей коммерческими правами на Формулу-1, прокомментировал слухи о возможной продаже Ф-1 за $ 20 млрд государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

«О, я думаю, что Формула-1 находится в невероятно выгодном положении. Вероятно, это компания, участием в которой я горжусь больше всего, потому что Liberty купила её, помогла изменить стратегию, проделала потрясающую работу.

Стефано Доменикали (генеральный директор Формулы-1. — Прим. «Чемпионата») добился успеха, но сам бизнес в очень хорошем положении, верно? Знаете, с 2019 года мы расширили глобальное партнёрство. Спонсорство выросло на 16%. Все потоки доходов увеличились примерно на 12%. Интерес болельщиков вырос благодаря таким вещам, как Drive to Survive.

Планируется ли продажа Формулы-1? Послушайте, я не думаю, что есть какие-либо планы по её продаже. У Формулы-1 большое будущее, но, знаете ли, я подозреваю, что Совет Liberty будет надлежащим распорядителем акционерного капитала», — приводит слова Маффея Planet F1.

Напомним, компания Liberty Media приобрела Формулу-1 в начале 2017 года за $ 4,4 млрд.

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