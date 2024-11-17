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В Формуле-1 оперативно опровергли слухи об уходе Доменикали

В Формуле-1 оперативно опровергли слухи об уходе Доменикали
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Формула-1 оперативно опровергла появившиеся накануне слухи о том, что генеральный директор Стефано Доменикали покинет свой пост и уйдёт в MotoGP из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сегодня сообщил журналист нидерландского издания Ziggo Sport Джек Плуй.

Формула-1 выпустила опровержение этих слухов, назвав историю полностью вымышленной и абсолютно неверной.

Напомним, Доменикали занял пост генерального директора Формулы-1 в 2021 году, сменив Чейза Кэри. До этого он работал в «Феррари», в том числе на должности руководителя команды (с 2008 по 2014 год).

Ранее стало известно, что у компании Liberty Media, владельца коммерческих прав на Формулу-1, будет новый генеральный директор. Компания объявила о том, что исполнительный директор Грег Маффей покинет свой пост в конце этого года. При этом также были слухи, что у Маффея плохие отношения с Трампом.

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