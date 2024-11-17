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Антонелли объяснил, почему считает Сенну своим кумиром

Антонелли объяснил, почему считает Сенну своим кумиром
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18-летний итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли, который со следующего года будет выступать за «Мерседес», объяснил, почему считает Айртона Сенну своим кумиром.

«Мне не удалось видеть его гонки воочию, но я видел видеозаписи, и благодаря им понял, насколько он был особенным. Вот почему он мой кумир и образец для подражания. Он всегда извлекал максимум из того, что делал, стараясь понять как можно больше, поэтому через эти видео он вдохновил меня.

Его гонки в Донингтоне в 1993 году, в Хересе, битва с Найджелом Мэнселлом в Монако… Он действительно был особенным. Не только хорошим гонщиком, но и человеком. Он был по-настоящему чутким. Моя мечта — попасть в Формулу-1 и достичь хотя бы небольшой части того, чего он добился за свою карьеру», — приводит слова Антонелли GP Blog.

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