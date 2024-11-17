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Штайнер рассказал о самом большом сожалении за период работы в «Хаасе»

Штайнер рассказал о самом большом сожалении за период работы в «Хаасе»
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал одну вещь, о которой он больше всего жалеет за всё время работы в американской команде. 59-летний итальянец признался, что ему надо было пораньше уволиться оттуда.

«У меня нет плохих чувств по отношению к команде. Вы понимаете это, когда вас там уже нет. Когда вы там, у вас туннельное зрение — «нужно это сделать».

Ты никогда не задумываешься: какого чёрта я это делаю, это бессмысленно. Оглядываясь назад… Мне следовало уйти в середине 2022 года. Потом начались проблемы. Я не понимал, как мы сможем добиться прогресса. Мы ехали на гонки и были рады набрать даже одно очко. Но как долго вы сможете это делать? Кто-то может делать это долго, но не я. Мне нужно стремиться к чему-то большему, чем просто набрать одно очко», — сказал Штайнер в подкасте Sky Sports.

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