Хорхе Мартин рассказал, кому посвятил свой титул чемпиона MotoGP

26-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, известный по прозвищу Мартинатор и выступающий за команду «Прамак Дукати», прокомментировал свою победу в чемпионате мира по мотогонкам MotoGP в сезоне-2024.

«Это потрясающе, я не знаю, что сказать, — я в полном шоке.

Это для моего народа, для моей семьи, для людей, которые меня поддерживают — это для них.

На последних кругах я даже не мог ехать, я начал немного плакать. Это была очень эмоциональная гонка. И да, спасибо моим близким — это для них, полностью для них.

Был долгий путь, много падений, серьёзных травм, и наконец, мы вернулись сюда. Так что спасибо всем людям, спасибо болельщикам, это также и для людей Валенсии.

Я надеюсь, мы сможем продолжать становиться лучше и будем наслаждаться моментом. Это самое главное. Оставим напряжение позади, будем наслаждаться этим моментом», — приводит слова Мартина Motorsport.