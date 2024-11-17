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Хорхе Мартин рассказал, кому посвятил свой титул чемпиона MotoGP

Хорхе Мартин рассказал, кому посвятил свой титул чемпиона MotoGP
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26-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, известный по прозвищу Мартинатор и выступающий за команду «Прамак Дукати», прокомментировал свою победу в чемпионате мира по мотогонкам MotoGP в сезоне-2024.

«Это потрясающе, я не знаю, что сказать, — я в полном шоке.

Это для моего народа, для моей семьи, для людей, которые меня поддерживают — это для них.

На последних кругах я даже не мог ехать, я начал немного плакать. Это была очень эмоциональная гонка. И да, спасибо моим близким — это для них, полностью для них.

Был долгий путь, много падений, серьёзных травм, и наконец, мы вернулись сюда. Так что спасибо всем людям, спасибо болельщикам, это также и для людей Валенсии.

Я надеюсь, мы сможем продолжать становиться лучше и будем наслаждаться моментом. Это самое главное. Оставим напряжение позади, будем наслаждаться этим моментом», — приводит слова Мартина Motorsport.

MotoGP 2024. Этап 20, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны. Гонка
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
40:24.740
2
Марк Маркес
Ducati
+1.474
3
Хорхе Мартин
Ducati
+3.810
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