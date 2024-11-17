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Баньяя рассказал, в какой момент смирился с потерей титула в MotoGP

Баньяя рассказал, в какой момент смирился с потерей титула в MotoGP
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Пилот заводской команды «Дукати» Франческо Баньяя поздравил своего соперника Хорхе Мартина с завоеванием чемпионского титула в MotoGP и объяснил, почему потерпел поражение в сезоне-2024.

«Думаю, он заслуживает того, чего достиг. Это его день.

Я просто хочу поблагодарить свою команду, они проделали невероятную работу, всё остальное — уже другая история, но мои поздравления Хорхе.

Я смирился с этим после спринтерской гонки в Малайзии. Там я понял, что выиграть чемпионат будет тяжело. Отыграть 29 очков было довольно сложно, но я просто старался выжать максимум, выиграв все оставшиеся гонки. Это был максимум, на который я оказался способен, но Хорхе справился лучше.

В плане стабильности он был сильнее. Я думаю, он финишировал вторым 17 или 18 раз в течение сезона, потому это что-то невероятное, а нам просто немного не повезло. Трудно выиграть чемпионат с восемью нулями», — приводит слова чемпиона 2022 и 2023 годов Motorsport.

MotoGP 2024. Этап 20, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны. Гонка
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
40:24.740
2
Марк Маркес
Ducati
+1.474
3
Хорхе Мартин
Ducati
+3.810
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