Колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев выиграл мировой финал Super Trofeo Lamborghini

29-летний российский автогонщик, колумнист интернет-портала «Чемпионат» Егор Оруджев выиграл мировой финал Super Trofeo Lamborghini в классе PRO, который прошёл на этих выходных в Испании на трассе в Хересе. В суперфинале участвовали лучшие гонщики Азиатского, Американского и Европейского чемпионатов.

С победой Егора Оруджева поздравил Пётр Алёшин, известный автоспортивный менеджер, отец известного гонщика Михаила Алёшина.

«Егор просто молодец! Поздравляем!!!» — написал Алёшин-старший у себя в телеграм-канале.

Колонка пилота SMP Racing, бронзового призёра серии Formula V8 3.5 Егора Оруджева традиционно выходит на «Чемпионате» по понедельникам.