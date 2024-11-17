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Колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев выиграл мировой финал Super Trofeo Lamborghini

Колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев выиграл мировой финал Super Trofeo Lamborghini
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29-летний российский автогонщик, колумнист интернет-портала «Чемпионат» Егор Оруджев выиграл мировой финал Super Trofeo Lamborghini в классе PRO, который прошёл на этих выходных в Испании на трассе в Хересе. В суперфинале участвовали лучшие гонщики Азиатского, Американского и Европейского чемпионатов.

С победой Егора Оруджева поздравил Пётр Алёшин, известный автоспортивный менеджер, отец известного гонщика Михаила Алёшина.

«Егор просто молодец! Поздравляем!!!» — написал Алёшин-старший у себя в телеграм-канале.

Колонка пилота SMP Racing, бронзового призёра серии Formula V8 3.5 Егора Оруджева традиционно выходит на «Чемпионате» по понедельникам.

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