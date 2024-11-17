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Бастьянини раскритиковал Эспаргаро за помощь Хорхе Мартину на Гран-при Барселоны MotoGP

Бастьянини раскритиковал Эспаргаро за помощь Хорхе Мартину на Гран-при Барселоны MotoGP
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Гонщик заводской команды «Дукати» Энеа Бастьянини раскритиковал Алеша Эспаргаро («Априлья») за помощь Хорхе Мартину («Прамак Дукати») на Гран-при Барселоны MotoGP.

В состоявшейся сегодня заключительной гонке сезона Хорхе Мартин занял третье место и завоевал титул чемпиона 2024 года, а его лучший друг Эспаргаро финишировал пятым. По ходу гонки Эспаргаро ожесточённо боролся с Бастьянини за четвёртое место. В итоге Бастьянини проиграл в этой битве и финишировал седьмым, потеряв третье место в общем зачёте чемпионата.

«Я недоволен тем, что сделал Алеш. Это неправильно. Он не товарищ по команде Мартина.

Без этой борьбы с Алешем, наверное, можно было бы добиться большего. Он всю гонку ехал для Мартина! Конечно, он дружит с Хорхе. Но так поступать нельзя», — приводит слова Бастьянини Crash.

MotoGP 2024. Этап 20, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны. Гонка
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
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Франческо Баньяя
Ducati
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