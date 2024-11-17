Гасли — об агрессивном пилотаже Ферстаппена: на многих гонках я оказывался на траве

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался об агрессивном пилотаже Макса Ферстаппена, который был ему присущ ещё с детских лет. Гасли вспомнил их совместные выступления в картинге в 2010 году и рассказал, как нидерландец неоднократно вывозил его на обочину.

«Очевидно, что гоночный стиль Макса совершенно уникален. Когда вы боретесь с ним лицом к лицу, результат зачастую немного отличается от того, с чем вы сталкиваетесь с другими парнями. Честно или нет — это уже другой разговор, но вам гарантированна жёсткая гонка, и вряд ли результатом станет обгон, скорее — авария или штраф.

Думаю, мы все, кто гонялся с ним в картинге, можем сказать то же самое. На многих гонках я оказывался на траве, потому что Макс стартовал позади меня, а тогда он просто так гонял. Он также весьма разумно использует правила и доводит всё до предела, и когда вы боретесь за звание чемпиона мира, именно этого вы ожидаете от такого парня, как он», — приводит слова Гасли RacingNews365.