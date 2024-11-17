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Норрис высказался о взаимоуважении между ним и Ферстаппеном

Норрис высказался о взаимоуважении между ним и Ферстаппеном
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил, уважает ли он своего соперника Макса Ферстаппена после ожесточённой борьбы с ним по ходу сезона-2024.

«В каком-то смысле вы думаете: как человек может вести себя лично и как вы умеете ладить с людьми — это может сильно отличаться от того, как вы ведёте себя на трассе. Я впервые оказался в такой ситуации, и время покажет, как всё будет меняться. Но пока я по-прежнему уважаю Макса, думаю, он тоже уважает меня, но, может быть, вам следует ещё раз спросить меня об этом в конце года.

Он делает то, что считает нужным, и это честно. Возможно, это не всегда правильно, но мы делаем то, что считаем нужным, и всегда делаем то, что считаем нужным в данный момент», — приводит слова Норриса GP Blog.

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