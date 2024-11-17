Гюнтер Штайнер признался, что в 2022 году жаждал крови Ральфа Шумахера

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал об истории вражды с Ральфом Шумахером, который в 2022 году много критиковал итальянца за несправедливое отношение к своему племяннику Мику, когда тот выступал за американскую команду.

«Примерно тогда началась моя известная словесная война с дядей Мика Ральфом. Об этом писали чаще, чем о некоторых гонках. С тех пор мы с ним зарыли топор войны, но я не против признать, что моменты для вспышек гнева Ральфа были не кстати.

Это ещё больше ухудшило и без того сложные отношения и помогло вбить клин между мной и Миком. Оглядываясь назад, как руководитель команды я должен был быть выше этого, но я этого не сделал.

Мне нужно было выгнать Ральфа из паддока, вместо того чтобы думать обо всём этом! В 2022 году я жаждал его крови», — написал Штайнер в своей новой книге «Без фильтра: Моё невероятное десятилетие в Формуле-1».