Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гюнтер Штайнер признался, что в 2022 году жаждал крови Ральфа Шумахера

Гюнтер Штайнер признался, что в 2022 году жаждал крови Ральфа Шумахера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал об истории вражды с Ральфом Шумахером, который в 2022 году много критиковал итальянца за несправедливое отношение к своему племяннику Мику, когда тот выступал за американскую команду.

«Примерно тогда началась моя известная словесная война с дядей Мика Ральфом. Об этом писали чаще, чем о некоторых гонках. С тех пор мы с ним зарыли топор войны, но я не против признать, что моменты для вспышек гнева Ральфа были не кстати.

Это ещё больше ухудшило и без того сложные отношения и помогло вбить клин между мной и Миком. Оглядываясь назад, как руководитель команды я должен был быть выше этого, но я этого не сделал.

Мне нужно было выгнать Ральфа из паддока, вместо того чтобы думать обо всём этом! В 2022 году я жаждал его крови», — написал Штайнер в своей новой книге «Без фильтра: Моё невероятное десятилетие в Формуле-1».

Материалы по теме
Мик Шумахер опубликовал заявление на фоне сложностей в продолжении карьеры
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android