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Гонщик Ф-1 Берман сфотографировался с победителем Итогового турнира ATP Янником Синнером

Гонщик Ф-1 Берман сфотографировался с победителем Итогового турнира ATP Янником Синнером
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Гонщик Формулы-1 Оливер Берман, который в следующем году проведёт свой первый полный сезон в чемпионате в составе команды «Хаас», посетил финальный матч Итогового турнира ATP, в котором первая ракетка мира Янник Синнер обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

После окончания игры один из самых талантливых пилотов молодого поколения Формулы-1 сфотографировался с Синнером на фоне его трофея.

Оливер Берман и Янник Синнер

Оливер Берман и Янник Синнер

Фото: ATP

Оливер Берман дебютировал в Формуле-1 в марте этого года на Гран-при Саудовской Аравии. Он заменял в составе «Феррари» прооперированного Карлоса Сайнса и занял в гонке седьмое место, после чего был признан гонщиком дня.

Для Синнера трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.

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