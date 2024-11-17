Гонщик Ф-1 Берман сфотографировался с победителем Итогового турнира ATP Янником Синнером

Гонщик Формулы-1 Оливер Берман, который в следующем году проведёт свой первый полный сезон в чемпионате в составе команды «Хаас», посетил финальный матч Итогового турнира ATP, в котором первая ракетка мира Янник Синнер обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

После окончания игры один из самых талантливых пилотов молодого поколения Формулы-1 сфотографировался с Синнером на фоне его трофея.

Оливер Берман и Янник Синнер Фото: ATP

Оливер Берман дебютировал в Формуле-1 в марте этого года на Гран-при Саудовской Аравии. Он заменял в составе «Феррари» прооперированного Карлоса Сайнса и занял в гонке седьмое место, после чего был признан гонщиком дня.

Для Синнера трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.