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MotoGP представил новый логотип в рамках обновления бренда

MotoGP представил новый логотип в рамках обновления бренда
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Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP представил после завершения сезона 2024 года свой новый логотип, который предзнаменует обновление бренда на 2025 год и далее.

Знаменитый логотип в виде клетчатого флага, впервые представленный в 2002 году и немного видоизменённый в 2007 году, заменён промоутером чемпионата Dorna на вариант с более минималистичным дизайном.

Логотип был представлен в Национальном художественном музее Каталонии в Барселоне после финальной гонки сезона, по итогам которой гонщик «Прамак Дукати» Хорхе Мартин завоевал чемпионский титул.

В MotoGP заявили, что буква M в новом логотипе символизирует два байка, движущихся по трассе под наклоном близко друг к другу. Буквы O указывают на геометрию колёс, а T представляет гонщика на мотоцикле. Часть дизайна GP призвана вызвать ассоциации с контурами гоночной трассы.

Лого MotoGP

Лого MotoGP

Фото: MotoGP

Логотипы Moto2 и Moto3 также были переработаны и теперь выполнены в том же стиле, что и MotoGP.

Лого Moto2 и Moto3

Лого Moto2 и Moto3

Фото: MotoGP

Обновление бренда MotoGP происходит в то время, когда Liberty Media, владеющая правами на Формулу-1, близка к приобретению Dorna.

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