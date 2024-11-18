Хорнер высказался о шансах «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что его команда всё еще борется за Кубок конструкторов в этом сезоне, поскольку впереди будет разыграно много очков.

«Это будет сложно. У нас был очень сильный старт сезона, но другие команды набрали летом отличную форму, и только недавно мы начали возвращать машине реальные характеристики, выиграв спринтерскую гонку в Остине, а после — Гран-при Бразилии.

Впереди предстоит ещё много борьбы, три Гран-при и одна спринтерская гонка, так что очков ещё много», — приводит слова Хорнера GP Blog.

После 21 этапа сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 544 очка. У идущей на втором месте «Феррари» — 557, а у «Макларена» — 593.