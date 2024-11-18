Экипаж Никита Мазепина стал победителем «Бахи Астрахань — 2024»

Завершился пятый этап Кубка России по ралли-рейдам «Баха Астрахань — 2024». Победителем соревнований стал бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин, выступающий вместе со штурманом Иваном Безденежных. Второе место занял экипаж Андрея Бокши и Александра Корявичева (ATVARMOR Racing Team), а топ-3 замкнул экипаж Владимира Габова и Василия Королёва (ATVARMOR Racing Team).

«КАМАЗ-мастер» представляли три экипажа на мотовездеходах BRP CAN-AM Maverick X3: №205 Богдан Каримов и Евгений Яковлев, №210 Дмитрий Авдеев и Иван Мальков и №219 Алмаз Ахмедов и Сергей Кренев. Лучшим из них был экипаж №219, показавший 12-й результат.

Итоговые результаты «Баха Астрахань — 2024».

Фото: kamazmaster.ru

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