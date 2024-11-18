Эдуард Николаев отреагировал на результат «КАМАЗ-мастер» на «Бахе Астрахань — 2024»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал выступление команды на пятом этапе Кубка России по ралли-рейдам «Баха Астрахань — 2024». Гоночный коллектив принимал участие в зачёте N2 на багги. В этом году «КАМАЗ-мастер» представляли три экипажа на мотовездеходах BRP CAN-AM Maverick X3: №205 Богдан Каримов и Евгений Яковлев, №210 Дмитрий Авдеев и Иван Мальков и №219 Алмаз Ахмедов и Сергей Кренев. Лучшим из них был экипаж №219, показавший 12-й результат. Победителем соревнований стал бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин, выступающий вместе со штурманом Иваном Безденежных.

«В целом я доволен нашим выездом, и тренировочный процессом, и самой гонкой в Астрахани. Доволен нашей молодёжью, её подходом к работе. Видно, что ребята стараются, и это самое главное. Команда приехала заранее, провели два тренировочных дня, где хорошо отработали: проверили автомобили, наших пилотов и штурманов, и тренерский состав во главе с Андреем Каргиновым и Дмитрием Сотниковым.

Ребята переживали, особенно наш дебютант Алмаз Ахмедов. Для своего первого раза Алмаз показал себя очень хорошо. Видим, что мы в нём не ошиблись, и, думаем, он хорошо покажет себя пилотом. Начинал он с механика, сейчас подаёт большие надежды в пилотировании.

Также молодцы и Дмитрий Авдеев, и Богдан Каримов, и штурманы Сергей Кренев и Иван Мальков. С Богданом ехал опытный Евгений Яковлев, думаю, и для него была гонка полезна и он смог много чего важного подсказать молодому пилоту. На гонке мы столкнулись с техническими проблемами. Астрахань не щадит технику. Да и багги – это всё-таки не грузовики. Мы недавно стали заниматься этим направлением и сами готовим эти автомобили. Раньше мы участвовали просто как пилоты, машины готовила команда под управлением Игоря Чагина. Сейчас эти автомобили в команде, изучаем матчасть, есть проблемы, но мы справляемся, вникаем. Не смог сегодня стартовать экипаж Дмитрия Авдеева из-за проблем с двигателем, по приезде домой будем разбираться. Дмитрий очень хорошо проехал тренировки и первый день гонки. Считаю, что для наката это очень хорошо.

Были сегодня небольшие проблемы и у экипажа Алмаза Ахмедова, но парни быстро с ними справились и продолжили гонку. Да, потеряли время, но главное — смогли проехать всю гонку, и это важно.

Не повезло Богдану Каримову. Он старался ехать на результат. После грузовика не так просто переключиться на багги, очень автомобиль отличается, сидишь ниже, меньше обзорности. Здесь нужен опыт, и его Богдану не хватило. Ехали они хорошо, но на бездорожье не увидели серьёзную промоину. В эту промоину первым заехал лидирующий экипаж Мазепина, но он взял чуть правее и им повезло, удар сгладился. Богдан ехал чуть левее следа Мазепина и попал в самую жёсткую промоину на соревновании, повредил левую сторону автомобиля, левый рычаг. Но порадовало, что экипаж смог восстановить машину. Потеряли много времени. С собой мы возим минимальное количество инструментов, запчастей. Пожалуй, самая важная запчасть – это стяжные ремни, которые позволили восстановить машину после серьёзной аварии и доехать до финиша. Это хорошее качество в ралли-рейдах — суметь сориентироваться и довезти машину до финиша. Сегодня был очень напряжённый день в плане видимости вот таких вот промоин и «злых» ям.

В целом вся команда молодцы, хотел бы поблагодарить также всех механиков. Есть над чем работать, обсудим всё по приезде домой. Главное для нас, конечно, грузовики, но и эти соревнования очень интересные и полезные, надеюсь, в будущем с такой командой всё получится», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

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