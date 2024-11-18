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«Разные, не говоря уже о росте!» Штайнер высказался о Вольфе и Хорнере

«Разные, не говоря уже о росте!» Штайнер высказался о Вольфе и Хорнере
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Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о руководителе «Мерседеса» Тото Вольфе и боссе «Ред Булл» Кристиане Хорнере.

«Мне нравится время от времени (или большую часть времени) подшучивать над Тото и Кристианом, но эти парни находятся на самой вершине одного из крупнейших видов спорта на планете. У них разные характеры (не говоря уже о росте!). Это, кажется, в точности соответствует культуре команд, которые они представляют, и это создаёт почти идеальное соперничество. Надеюсь, оно будет заставлять меня умирать со смеху ещё долгие годы», — приводит слова Штайнера F1oversteer со ссылкой на его книгу «Нефильтрованное» (Unfiltered).

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