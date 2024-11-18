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39-летний Льюис Хэмилтон показал фото из тренажёрного зала

39-летний Льюис Хэмилтон показал фото из тренажёрного зала
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сходил в тренажёрный зал. Новое фото появилось на странице бульдога Роско, который принадлежит гонщику.

«День работы в тренажёрном зале с папочкой», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Страница Роско в социальной сети

В настоящий момент Льюис занимает седьмое место в общем зачёте пилотов. В активе британца 190 очков. Лидером чемпионата является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 393 балла. В следующем сезоне Формулы-1 Хэмилтон будет выступать за «Феррари». Сейчас Льюису 39 лет.

Ранее Хэмилтон дал совет пилоту «Уильямса» Франко Колапинто по поводу будущего в «Королевских гонках».

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