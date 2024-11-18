Ферстаппен ответил, заслуживает ли Колапинто место в Формуле-1

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен на примере аргентинца Франко Колапинто объяснил, почему, по его мнению, командам нужно быть более открытыми для молодых гонщиков.

«Мне ситуация показывает, что командам нужно быть более открытыми для молодых талантов. Сейчас у «Уильямса» есть юниор, но ему, возможно, придётся уйти либо попытать удачу в другом месте, хотя его могли бы посадить в машину.

Заслуживает ли Колапинто место вне зависимости от решения менеджмента и команды? Если учитывать, что он показал на данный момент, да. Но найти место тяжело», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.