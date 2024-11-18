Льюис Хэмилтон оценил выступление «Феррари» в этом сезоне Формулы-1

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении «Феррари» в этом году. Британец присоединится к гоночному коллективу из Италии в следующем сезоне.

«Воодушевила ли меня форма «Феррари»? Конечно Если посмотреть на Гран-при Китая, то «Ред Булл» был на секунду впереди. И было совершенно невероятно видеть подъём «Макларена», а затем «Феррари» в последних нескольких гонках, видеть их прогресс и просто пытаться следить за машиной каждого, за тем, что они меняют и что добавляют», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 557 очков. Лидером является «Макларен», у которого 593 балла. Топ-3 замыкает «Ред Булл» (544), а «Мерседес» на четвёртой позиции (382).

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