Расписание трансляций Гран-при Лас-Вегаса — 2024

С 22 по 24 ноября в Лас-Вегасе пройдёт 22-й этап Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляции можно увидеть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет показан на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Бразилии — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 22 ноября

5:30. Свободная практика 1

9:00. Свободная практика 2

Суббота, 23 ноября

5:30. Свободная практика 3

9:00. Квалификация

Воскресенье, 24 ноября

9:00. Гонка