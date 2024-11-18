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Расписание трансляций Гран-при Лас-Вегаса — 2024

Расписание трансляций Гран-при Лас-Вегаса — 2024
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С 22 по 24 ноября в Лас-Вегасе пройдёт 22-й этап Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляции можно увидеть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет показан на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Бразилии — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 22 ноября
5:30. Свободная практика 1
9:00. Свободная практика 2

Суббота, 23 ноября
5:30. Свободная практика 3
9:00. Квалификация

Воскресенье, 24 ноября
9:00. Гонка

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