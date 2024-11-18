«Кик-Заубер» представил «огненную» спецливрею для Гран-при Лас-Вегаса

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» представила огненную (flaming hot) спецливрею, в которой выступит на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса. Как заявили в пресс-службе гоночного коллектива, ливрея олицетворяет энергию, азарт Лас-Вегаса.

Фото: KICK F1 Sim Racing Team

Фото: KICK F1 Sim Racing Team

Фото: KICK F1 Sim Racing Team

«Компания Stake всегда помогала нам создавать впечатляющие проекты, и этот не исключение. Наша специальная ливрея для Лас-Вегаса – это больше, чем просто дизайн, это воплощение духа нашей команды и философии Stake», — сказал управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави.

Гран-при Лас-Вегаса состоится с 22 по 24 ноября. «Кик-Заубер» занимает последнее место в общем зачёте пилотов, не имея в активе ни одного очка. Лидером является британская команда «Макларен», на счету которой 593 балла.

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