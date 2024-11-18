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На «Сириус Автодроме» стартовал зимний сезон трек-дней

На «Сириус Автодроме» стартовал зимний сезон трек-дней
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«Сириус Автодром» сформировал календарь трек-дней на осенне-зимний период 2024-2025 года. Спортсмены могут отточить свои профессиональные навыки и протестировать свои боевые машины в категории «Спорт» перед первыми стартами 2025 года. Для тех, кто приезжает на автодром на своём личном автомобиле впервые и не имеет опыта участия в соревнованиях, доступна категория «Туризм».

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

Для посетителей также остаются доступны тренировочные сессии с профессиональными пилотами на спортивных машинах из автопарка Автодрома.

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

Кроме того, по понедельникам, если в календаре Автодрома нет мероприятий, трасса Формулы-1 доступна для занятий спортом или прогулок в рамках услуги «Мультиспортивный понедельник». Пробежки, тренировочные заезды на велосипедах, скейтах, роликах и прочих немоторизированных средствах можно совершать с 10 до 17 часов без ограничения по времени. Спорткары и гоночные программы «Сириус Автодрома» при этом уходят на свой выходной, автомобильный музей работает при этом без выходных.

С обновлённым расписанием «Сириус Автодрома» можно ознакомиться на официальном сайте.

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