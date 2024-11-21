Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2024: пятничные заезды, онлайн-трансляция

22 ноября состоятся две пятничные тренировки 22-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Лас-Вегаса. Начало первой свободной практики запланировано на 5:30 мск, а вторая стартует в 9:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик, следить за которыми можно по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

В настоящий момент лидером чемпионата является нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». В его активе 393 очка. Второе место занимает Ландо Норрис из «Макларена» (331). Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (307).

Самый долгий пит-стоп в Формуле-1: