Култхард — о предвзятости британских СМИ: мне всё равно, кто выигрывает гонки

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о вопросе предвзятости британских каналов и журналистов к гонщикам.

«Люди, обычно говорящие о предвзятости, слышат, как хвалят их нелюбимого пилота. Я не решаю, кто победит в гонке. Мне всё равно, кто это будет… Просто увлеките меня. Когда Льюис на пике, вы говорите: «Дамы и господа, не нужно много слов, чтобы это описать. Только что вы стали свидетелями чего-то особенного». И неважно, будет ли это Шарль или Макс.

Возможно, вам нравится морковь, а не лук. И если подадут на сто лук, вы скажите: «Мне это не нравится?» Страдайте молча. Дайте поесть тем, кому нравится лук», — приводит слова Култхарда издание PlanetF1.