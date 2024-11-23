Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 23 ноября, состоится квалификация 22-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Лас-Вегаса. Её начало запланировано на 9:00 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Напомним, лидером чемпионата сейчас является нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». В его активе 393 очка. Вторую позицию занимает британец Ландо Норрис из «Макларена» (331). Тройку сильнейших замыкает монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (307).

Самый долгий пит-стоп в Формуле-1: