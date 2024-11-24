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Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 9:00

Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 9:00
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Сегодня, 24 ноября, состоится гонка 22-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Лас-Вегаса. Её начало запланировано на 9:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

В настоящий момент первое место в Кубке конструкторов занимает «Макларен», на счету которого 593 очка. Второе место занимает «Феррари» (557), а топ-3 замыкает «Ред Булл» (544). Лидером общего зачёта пилотов является Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (393). На второй позиции располагается Ландо Норрис из «Макларена» (331). Тройку сильнейших замыкает монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (307).

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