Источник: «Феррари» представит экспериментальное днище на Гран-при Лас-Вегаса

«Феррари» представит экспериментальное днище на предстоящем этапе Формулы-1 в Лас-Вегасе, сообщает издание AutoRacer Italia.
По информации ресурса, команда опробует новинку, являющуюся подготовкой к машине 2025 года, в пятничной свободной практике.
В настоящий момент, после 22 этапов, «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, на 13 очков опережая «Ред Булл».
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 593 очка.
2. «Феррари» — 557.
3. «Ред Булл» — 544.
4. «Мерседес» — 382.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Альпин» — 49.
7. «Хаас» — 46.
8. «РБ» — 44.
9. «Уильямс» — 17.
10. «Кик-Заубер» — 0.
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