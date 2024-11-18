Источник: «Феррари» представит экспериментальное днище на Гран-при Лас-Вегаса

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Феррари» представит экспериментальное днище на предстоящем этапе Формулы-1 в Лас-Вегасе, сообщает издание AutoRacer Italia.

По информации ресурса, команда опробует новинку, являющуюся подготовкой к машине 2025 года, в пятничной свободной практике.

В настоящий момент, после 22 этапов, «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, на 13 очков опережая «Ред Булл».

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 593 очка.

2. «Феррари» — 557.

3. «Ред Булл» — 544.

4. «Мерседес» — 382.

5. «Астон Мартин» — 86.

6. «Альпин» — 49.

7. «Хаас» — 46.

8. «РБ» — 44.

9. «Уильямс» — 17.

10. «Кик-Заубер» — 0.

Самые именитые команды Формулы-1: