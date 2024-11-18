Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер назвал самый сложный Гран-при для «Феррари» из оставшихся

Шарль Леклер назвал самый сложный Гран-при для «Феррари» из оставшихся
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением об оставших Гран-при нынешнего сезона Формулы-1. В календаре чемпионата остаются уикенды в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

«Думаю, Катар на бумаге, вероятно, самый сложный уикенд для нас из оставшихся. Что касается Лас-Вегаса, то он должен стать для нас по-настоящему хорошим местом, а Абу-Даби – нейтральным. Но в целом нам нужно просто идти шаг за шагом. Это очень мелкие детали, и иногда они могут иметь большое значение», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Ранее Леклер вместе с товарищем по команде Карлосом Сайнсом поддержал отмену бонусного очка за быстрейший круг.

Материалы по теме
Пилоты «Феррари» поддержали отмену бонусного очка за быстрейший круг

Шарль Леклер показал свою уникальную Ferrari Daytona SP3:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android