Шарль Леклер назвал самый сложный Гран-при для «Феррари» из оставшихся

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением об оставших Гран-при нынешнего сезона Формулы-1. В календаре чемпионата остаются уикенды в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

«Думаю, Катар на бумаге, вероятно, самый сложный уикенд для нас из оставшихся. Что касается Лас-Вегаса, то он должен стать для нас по-настоящему хорошим местом, а Абу-Даби – нейтральным. Но в целом нам нужно просто идти шаг за шагом. Это очень мелкие детали, и иногда они могут иметь большое значение», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Ранее Леклер вместе с товарищем по команде Карлосом Сайнсом поддержал отмену бонусного очка за быстрейший круг.

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