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В Hyundai представили Elantra N, вдохновлённую гоночной машиной TCR

В Hyundai представили Elantra N, вдохновлённую гоночной машиной TCR
Представлена Hyundai Elantra N TCR Edition
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Hyundai Motor Company представила «заряженную» версию седана Elantra — Hyundai Elantra N TCR Edition. Эта модификация вдохновлена гоночной Hyundai Elantra N TCR, на которой заводская команда южнокорейской марки выступает в мировой серии TCR.

Hyundai Elantra N TCR Edition

Hyundai Elantra N TCR Edition

Фото: Hyundai

Hyundai Elantra N TCR Edition отличают большое карбоновое заднее антикрыло с возможностью регулировки, облегчённые 19-дюймовые колёса N TCR, а также тормоза N Performance. Под капотом у новинки стандартный для Elantra N двухлитровый турбированный двигатель Theta II мощностью 206 кВт (280 л. с.).

Салон Hyundai Elantra N TCR Edition

Салон Hyundai Elantra N TCR Edition

Фото: Hyundai

Отделка автомобиля тоже подчёркивает спортивный характер автомобиля. Так, на руле указана нулевая отметка, а для клиентов из Южной Кореи доступна опция заказа дополнительных декалей в стиле заводской команды Hyundai.

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